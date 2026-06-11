El gran exgoleador de los Albos ni titubeó para dar su elección en medio de todo un mar de gente.

En medio del ambiente mundialista que se vive este jueves tras el inicio de la Copa del Mundo 2026, la comuna de Padre Hurtado fue escenario de un multitudinario fan fest que reunió a artistas nacionales, hinchas y destacadas figuras del fútbol chileno.

Entre los invitados estuvieron Roberto Cereceda, Roberto “Pájaro” Gutiérrez, Marcelo Díaz y Esteban Paredes, quienes compartieron con los asistentes en una jornada marcada por la pasión futbolera y las actividades para toda la familia.

Sin embargo, fue el exgoleador albo quien concentró gran parte de la atención. El histórico goleador de Colo Colo se vio rodeado por una gran cantidad de fanáticos que buscaban una fotografía, un saludo o un autógrafo del exdelantero albo.

Esteban Paredes demuestra que su corazón sigue siendo más albo que nunca. (Foto: Photosport)

En ese contexto, el exseleccionado respondió a una pregunta flash de BOLAVIP. Consultado sobre qué preferiría entre ganar una Copa Libertadores con Colo Colo o conquistar un Mundial con La Roja, el otrora atacante respondió sin titubeos y con total convicción.

“La Libertadores con Colo Colo”, señaló escuetamente Paredes, dejando clara su prioridad y reafirmando el vínculo que mantiene con el club donde se transformó en uno de los máximos ídolos de su historia.

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Mira acá la rápida respuesta de Esteban Paredes