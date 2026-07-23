¡Con dos mundialistas! Los cinco candidatos para reforzar el arco de Colo Colo

Los cinco candidatos que hoy aparecen como opción para llegar al arco de Colo Colo.

Colo Colo ya prepara lo que será su segunda parte de la temporada, en donde los ‘Albos’ alistan su retorno a las canchas dentro de la Liga de Primera, en el que enfrentarán a Deportes Limache.

Si bien los dirigidos por Fernando Ortiz tienen una importante diferencia de puntos con sus rivales, en el ‘Popular’ no quieren dejar nada al azar y por esto, esperan aprovechar de buena forma lo que es el actual mercado de pases.

En esta ventana de fichajes, el DT del ‘Cacique’ ha solicitado el poder fichar un nuevo portero, puesto que pidió ya reforzar a inicio de este 2026 y ahora, tras la lesión de Fernando de Paul, nuevamente volvió a solicitarlo.

Dentro de Colo Colo tendrían una nueva lista de candidatos tras lo que fue la frustrada llegada de Santiago Mele, quien era el gran anhelo de Fernando Ortiz, pero el guardameta uruguayo finalmente arribó a Independiente de Avellaneda.

Ortiz le dijo adiós a su gran anhelo | FOTO: Photosport

Por esto, en el ‘Popular’ rápidamente ha tenido que ver nuevas opciones para encontrar a su nuevo portero, en donde en las últimas horas se conoció una lista de jugadores que son opción en el arco de Colo Colo.

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Los cinco candidatos al arco de Colo Colo

Según ha señalado Radio ADN, Colo Colo tiene a cinco candidatos para poder encontrar a un nuevo portero dentro de este mercado, tras decirle adiós a Santiago Mele.

Si bien en las últimas horas, ha tomado bastante fuerza el nombre del argentino Luis Ingolotti, quien hoy está en Atlético Tucumán, además de este guardameta, han aparecido otros cinco candidatos.

En esta lista, los grandes nombres que aparecen son el del uruguayo, Sergio Rochet y el caboverdiano, Vozinha, dos arqueros que son mundialistas en sus respectivas selecciones, y que fueron acercados al club.

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Otros de lo nombres que aparecen vendrían desde el fútbol colombiano, en la que dicta de dos nombres que hoy están libres: Andrés Salazar, quien tuvo su último paso por Águilas Doradas y Guillermo de Amores, quien acabó contrato con Millonarios.

Finalmente, el último candidato que aparece en esta lista viene desde Argentina y se trata del portero Franco Petroli, que hoy en día es suplente en Lanús.

Con estos nombres, se espera que en Colo Colo puedan agilizar sus movimientos dentro de este mercado de pases para encontrar a un nuevo guardameta, el gran deseo de Fernando Ortiz.