Los Albos llegan con una gran cantidad de bajas al reestreno de la Liga de Primera.

Colo Colo afina detalles para su regreso a la Liga de Primera 2026, donde este viernes enfrentará a Deportes Limache en el Estadio Monumental. En su penúltimo entrenamiento, el técnico Fernando Ortiz movió piezas y dejó prácticamente definida la formación.

La principal novedad tiene relación con la baja de Jonathan Villagra, quien se resintió de su lesión y salió del equipo estelar.

En su lugar, aparece Matías Fernández, lo que además generó un ajuste táctico: Jeyson Rojas retrocede a la línea defensiva.

¿Cómo formaría Colo Colo?

Con esto, la probable oncena alba sería con Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez (más adelantado); Leandro Hernández y Maximiliano Romero en delantera.

Matías Fernández sería la gran novedad de la oncena alba ante Deportes Limache.

Cabe recordar que el compromiso ante el elenco “Cervecero” está programado para este viernes 24 de julio a las 20:30 horas, con entradas aún disponibles a través de Punto Ticket.

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H2: Un equipo golpeado por las bajas

El Cacique no llega con plantel completo a este duelo. A la situación de Villagra se suman varias ausencias importantes: Fernando de Paul y Lautaro Pastrán siguen lesionados, reduciendo las alternativas del cuerpo técnico.

Además, hay jugadores que no podrán estar por sus sanciones. Joaquín Sosa y Javier Méndez cumplirán suspensión, mientras que Javier Correa comenzará su castigo de tres encuentros sin ver acción.

Con este escenario, Colo Colo enfrentará a Limache con un equipo ajustado, donde Matías Fernández Cordero asoma como una de las grandes novedades en un partido clave ante el equipo que ha sido la “bestia negra” alba estos últimos dos años.