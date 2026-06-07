Con muchos cambios: La alternativa formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Huachipato

El Cacique ya está eliminado de la Copa de la Liga y se mide ante Huachipato en el sur con un equipo plagado de suplentes.

Colo Colo enfrenta esta tarde en el Estadio CAP de Talcahuano a Huachipato sin nada en juego, ya que el triunfo de Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción el viernes pasado dejó eliminado a los albos en la Copa de la Liga.

De igual manera, Fernando Ortiz y sus dirigidos se presentarán para el último partido del Grupo A, donde asoman varios cambios y una de las grandes sorpresas estará en el arco donde atajará Eduardo Villanueva.

Eduardo Villanueva atajará en Colo Colo. | Foto: Photosport

Uno de los pocos titulares que dirá presente es Joaquín Sosa, quien seguramente no quiere perder rodaje a sabiendas que la próxima semana no podrá jugar ante Cobresal por la suspensión de dos partidos que le cayó tras las peleas con Universidad Católica.

En el equipo estelar también asoma Rodrigo Catalán y Vicente Martínez, jugadores que vienen de las series menores del Cacique y buscarán dejar con un buen sabor de boca a Fernando Ortiz considerando que la Copa Chile empieza en breve.

Sin más preámbulo, Colo Colo formaría esta tarde con Eduardo Villanueva en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en la zona defensiva; Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Vicente Martínez en el mediocampo; Francisco Marchant, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero en el ataque.

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En síntesis

Colo Colo juega hoy contra Huachipato tras ser eliminado por el triunfo de Coquimbo Unido.

Eduardo Villanueva será el arquero titular en el esquema alternativo del director técnico Fernando Ortiz.

Joaquín Sosa jugará este partido antes de cumplir su suspensión de dos fechas ante Cobresal.