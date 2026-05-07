Julio Rodríguez le ruega a Colo Colo ir por este arquero en el segundo semetre: “Se adapta al equipo”

El histórico formador de porteros en Colo Colo le ruega a la dirigencia alba jugársela por un avezado arquero para el segundo semestre.

Colo Colo está absolutamente concentrado en lo que será el compromiso por la Copa de la Liga 2026 ante Deportes Concepción este sábado, donde los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán acercarse a la clasificación a las semifinales del torneo.

Paralelamente, el cuadro albo mira de reojo el Mercado de Fichajes de cara al segundo semestre donde buscarían un portero de experiencia para poder suplir a Fernando de Paul, quien estará varios meses alejado de las canchas por lesión.

¿Quién debe llegar? El que respondió esa pregunta fue Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo: “Primero, no sé si Colo Colo va a tratar de contratar a un arquero, no tengo esa información. Si es que lo hace, siempre me ha parecido bien extraña la situación que ocurrió con Brayan Cortés”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Julio Rodríguez quiere ver nuevamente en Colo Colo a Brayan Cortés. | Foto: Photosport

El histórico formador pide sin asco la llegada del iquiqueño para que tenga un nuevo ciclo por los albos: “Si Colo Colo quiere traer a un arquero que juegue inmediatamente y sepa realmente que lo va a hacer bien, es Brayan Cortés”.

“Por lo que hay en el mercado, hay que elegir un arquero que tenga las cualidades para jugar en Colo Colo, acá no se puede experimentar. Para mí, Cortés conoce al club, a todo el mundo y su estilo de juego se adapta al equipo”, agregó en el cierre.

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Lo cierto es que Brayan Cortés vive un buen presente en Argentinos Juniors, el cual le ha valido ser sondeado por equipos como Boca Juniors y Nacional de Montevideo, quienes también estarían en búsqueda de un portero con experiencia.

En síntesis

Fernando Ortiz dirige a Colo Colo este sábado ante Deportes Concepción por semifinales.

El club busca portero tras la lesión de Fernando de Paul por varios meses.

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