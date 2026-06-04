¡Con nombre y apellido! Toby Vega pide a este refuerzo para Colo Colo: “Eso es lo que necesita”

El ex jugador de los albos mencionó con nombre y apellido al refuerzo que le gustaría ver en Colo Colo el segundo semestre.

El Mercado de Fichajes del fútbol chileno está a la vuelta de la esquina y los distintos clubes de la Liga de Primera buscarán incorporar piezas que le permitan dar un salto de calidad al plantel respecto a lo que tienen.

En esa línea, en el programa Picado TV preguntaron por las necesidades que tiene Colo Colo de cara al segundo semestre y Marcelo ‘Toby’ Vega no tuvo miedo en decir con nombre y apellido quién debería llegar.

“Tiene que ser un tipo que gambetee, que sea distinto a lo que tiene. Son muy simples para jugar (Hernández y Marchant), no son como González (Francisco) de O’Higgins, que es un jugador diferente”, dijo en primera instancia.

Al Toby le gusta González para Colo Colo. | Foto: Photosport

Sobre el jugador de los celestes, Vega cree que tiene lo necesario para poder destacar en el Estadio Monumental: “Tiene otras características, pero eso es lo que necesita Colo Colo. Hoy en día esos jugadores salen muy caros”.

Además, el ‘Toby’ cree que el Cacique necesita un reemplazo para Jeyson Rojas en la banda derecha, pero no porque el jugador sea malo: “Para mí tiene que traer un lateral. No es que Rojas sea malo, es que él es central”, remató.

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Ahora, habrá que ver qué decide la dirigencia de Colo Colo y qué puestos refuerza de cara a un segundo semestre donde los albos están obligados a mantener la distancia en la Liga de Primera y luchar por la Copa Chile.

En síntesis

Marcelo Vega recomendó a Colo Colo fichar al jugador de O’Higgins, Francisco González.

El exfutbolista señaló que Colo Colo necesita incorporar urgentemente un lateral derecho.

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