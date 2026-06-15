Toby Vega hace balance de la primera rueda y elige a la gran figura de Colo Colo: “Es muy importante”

La Liga de Primera 2026 es ampliamente dominada por Colo Colo, equipo que marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos y su más cercano perseguidor, Universidad Católica, está en el segundo puesto con 10 unidades menos.
El equipo de Fernando Ortiz fue encontrando solidez defensiva con el correr de los partidos y en el último ‘vuelito’ del semestre encontró a un inspirado Javier Correa que se ha echado el equipo al hombro con sus goles.
Correa fue clave en Colo Colo. | Foto: Photosport
Así también lo cree Marcelo ‘Toby’ Vega, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports hizo un balance de la primera rueda y elogió al trasandino: “Si bien ganaba con lo justo, la vuelta de Javier Correa es muy importante. Él mejoró. La gente decía que Romero jugara y Correa mejoró mucho”, dijo.
Vega incluso recuerda el momento exacto en donde Javier Correa empezó a rugir para alzarse como el 9 titular de Colo Colo: “Romero no estaba jugando mal, estaba haciendo goles y aparece Correa en Concepción”, recalcó.
Ahora, el torneo sufrirá un parón y dará inicio a la fase de grupos de la Copa Chile, donde Colo Colo espera poder avanzar a la siguiente ronda en una zona que comparte con Deportes Recoleta, Unión Española y O’Higgins de Rancagua.
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En síntesis
- Colo Colo lidera la tabla de posiciones con 26 puntos en la Liga 2026.
- Universidad Católica se ubica en el segundo puesto, a 10 puntos del líder.
- Marcelo Vega elogió la mejoría de Javier Correa para consolidarse como el delantero titular.