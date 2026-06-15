Toby Vega hace balance de la primera rueda y elige a la gran figura de Colo Colo: “Es muy importante”

El ex jugador de los albos hace un balance de la primera rueda del Cacique y elige a una de sus grandes figuras.

La Liga de Primera 2026 es ampliamente dominada por Colo Colo, equipo que marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos y su más cercano perseguidor, Universidad Católica, está en el segundo puesto con 10 unidades menos.

El equipo de Fernando Ortiz fue encontrando solidez defensiva con el correr de los partidos y en el último ‘vuelito’ del semestre encontró a un inspirado Javier Correa que se ha echado el equipo al hombro con sus goles.

Correa fue clave en Colo Colo. | Foto: Photosport

Así también lo cree Marcelo ‘Toby’ Vega, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports hizo un balance de la primera rueda y elogió al trasandino: “Si bien ganaba con lo justo, la vuelta de Javier Correa es muy importante. Él mejoró. La gente decía que Romero jugara y Correa mejoró mucho”, dijo.

Vega incluso recuerda el momento exacto en donde Javier Correa empezó a rugir para alzarse como el 9 titular de Colo Colo: “Romero no estaba jugando mal, estaba haciendo goles y aparece Correa en Concepción”, recalcó.

Ahora, el torneo sufrirá un parón y dará inicio a la fase de grupos de la Copa Chile, donde Colo Colo espera poder avanzar a la siguiente ronda en una zona que comparte con Deportes Recoleta, Unión Española y O’Higgins de Rancagua.

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En síntesis

Colo Colo lidera la tabla de posiciones con 26 puntos en la Liga 2026.

Universidad Católica se ubica en el segundo puesto, a 10 puntos del líder.

Marcelo Vega elogió la mejoría de Javier Correa para consolidarse como el delantero titular.