Toby Vega le pide a Fernando Ortiz la titularidad de este jugador con una condición: “Si está…”

El ex jugador de fútbol y ahora comentarista pone condiciones para pedir la titularidad de un alto precio de Colo Colo.

Colo Colo venció con claridad a Deportes Limache el viernes pasado, compromiso válido por la Fecha 16 de la Liga de Primera 2026 donde los albos marchan en lo más alto con doce puntos de diferencia con su más cercano perseguidor.

Una de las novedades del encuentro fue el ingreso de Claudio Aquino en el segundo tiempo, quien se había perdido la recta final del primer semestre por lesión y recién apareció en la pretemporada ante Millonarios en Colombia.

Aquino quiere recuperar su nivel y quedarse en Colo Colo. | Foto: Photosport

Uno que se ilusionó con el retorno del ex Vélez Sarsfield fue Marcelo ‘Toby’ Vega, quien le pidió a Fernando Ortiz la titularidad del jugador con una condición: “Estando bien Aquino, porque cuando entró con Coquimbo Unido en un partido complicado ingresa y da dos posibilidades de gol seguidas y terminan ganando el partido… si Claudio Aquino está 100% bien, debería ser titular”, dijo en TST de TNT Sports.

Cabe mencionar que Claudio Aquino no ha tenido un año fácil en Colo Colo, donde ha mezclado buenas con malas, pero siempre ganándose la crítica de los hinchas que esperaban mucho más del jugador.

¿Podrá dar vuelta la tortilla y ganarse una renovación? El jugador trasandino termina contrato a final de año y será clave su desempeño en este segundo semestre para ver si continua o no en el Estadio Monumental.

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En síntesis

Colo Colo venció a Deportes Limache y lidera con doce puntos de ventaja.

Claudio Aquino reapareció tras superar una lesión que lo alejó en el primer semestre.

Marcelo Vega pidió la titularidad de Aquino si alcanza el 100% de su rendimiento.