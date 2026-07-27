Johnny Herrera está en llamas con la llegada de Vozinha al arco de Colo Colo: “Es un acierto total”

El ex portero del fútbol chileno e identificado con Universidad de Chile, respalda a pleno la llegada de Vozinha a Colo Colo.

Las Redes Sociales explotaron la semana pasada con la confirmación de que el arquero Vozinha, figura absoluta de Cabo Verde en el Mundial de Norteamérica 2026, es el nuevo refuerzo para el segundo semestre de Colo Colo.

Si bien la llegada del experimentado portero tiene algunos detractores que dicen que va a tapar a Gabriel Maureira, hay otros como Johnny Herrera que celebraron la llegada del mundialista a la Liga de Primera 2026.

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el portero identificado con el archirrival de los albos dijo que “Para mí es un acierto total. El único lugar donde Colo Colo ha flaqueado en lo que va el año es por su arquero. Tiene potencial, biotipo, atajador, pero le falta un poco para ser el arquero de Colo Colo”.

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El gran argumento de Herrera radica en las dudas que ha mostrado Gabriel Maureira y los partidos importantes que se avecinan para el Cacique: “Están a 12 puntos, perfecto, pero se vienen los clásicos, partidos importantes…”, recalcó.

¿Será titular Vozinha? Fernando Ortiz ya declaró tras la victoria ante Deportes Limache que el caboverdiano es ‘uno más’ del plantel y que no tiene la titularidad asegurada pese a lo bombástico de su llegada al país.

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En síntesis

Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, es refuerzo de Colo Colo.

Johnny Herrera celebró el fichaje asegurando que es un acierto total para el club.

Fernando Ortiz declaró que Vozinha es uno más y no tiene la titularidad asegurada.