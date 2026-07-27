Gonzalo Fierro elige a las dos figuras excluyentes de Colo Colo en nuevo triunfo: “Puntos altos”

El ex jugador del Cacique analizó el triunfo de los albos ante Deportes Limache y elige a las dos figuras del encuentro.

Colo Colo cerró una Fecha 16 de ensueño en la Liga de Primera, ya que el equipo dirigido por Fernando Ortiz derrotó 3-1 a Deportes Limache, Universidad Católica empató ante Deportes La Serena y de esa forma estiró la diferencia con el segundo a doce puntos.

El Cacique no hizo el mejor partido de la temporada el viernes pasado, pero fue suficiente para marcar diferencias con un rival que, hasta la semana pasada, Colo Colo no había podido vencer en las 5 ocasiones que se enfrentaron.

A Fierro le gustaron los minutos de Aquino. | Foto: Photosport

El panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports analizó el triunfo albo y fue Gonzalo Fierro quien eligió a las dos figuras del encuentro en su criterio: “Punto alto es Aquino, quien entró en Colombia e hizo las cosas bien. Ahora el viernes también tuvo un par de minutos y se vio a un Aquino distinto”, dijo en primera instancia.

¿El otro? Leandro Hernández, formado en las inferiores del Cacique: “Leandro Hernández, quien para mí también va en alza… ¿será que Colo Colo necesita más refuerzos, así como está, doce puntos arriba?”.

Cabe recordar a Gonzalo Fierro que Vozinha ya es refuerzo confirmado del Cacique para este segundo semestre y, ahora, habrá que ver si la dirigencia se sigue moviendo para concretar el fichaje de Diego Valdés.

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En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Deportes Limache y lidera por doce puntos.

Gonzalo Fierro destacó a Aquino y Leandro Hernández como figuras del partido.

Vozinha es el nuevo refuerzo confirmado de Colo Colo para el segundo semestre.