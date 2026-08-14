Fernando Ortiz juega al misterio con el estreno de Vozinha en Colo Colo: “Considero que…”

El entrenador del 'Cacique', Fernando Ortiz cuenta la firme sobre la situación de Vozinha.

Colo Colo este fin de semana tiene un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se enfrentan ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental, en el que esperan poder triunfar para seguir firmes en la punta.

En la previa a este duelo, el entrenador Fernando Ortiz conversó con los medios de comunicación y fue consultado sobre la posibilidad de que el portero de Cabo Verde, Vozinha, pueda decir presente en la convocatoria al partido ante los ‘Celestes’, en la que juega al misterio.

“Está trabajando muy bien, ya casi diez días entrenando con nosotros. Está en condiciones de poder competir, estoy evaluando día a día el conocimiento con sus compañeros. Todavía no he tomado ninguna decisión“, parte señalando Ortiz.

Agregando a esto, el ‘Tano’ indica que las próximas horas podrían ser importantes para tomar la decisión si Vozinha tendrá su primera convocatoria con la camiseta de Colo Colo.

Vozinha es un misterio aún en Colo Colo | Foto: Photosport

“Si considero que puede competir, será citado. Si considero que necesita un poco más de entrenamiento, lo resolveré en estos días”, remarca.

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Ortiz y la presencia de Román

Finalmente, Ortiz también habló de la posible presencia de su otro refuerzo para este mercado y se trata del defensor Iván Román, quien viene con un ritmo de competencia importante en Brasil y gana bonos para poder ser considerado ante O’Higgins.

“Ya venía en competencia, ha tenido partidos completos, trae ritmo de juego. Ha jugado en línea de cuatro, de cinco, sabe que tiene competencia con sus compañeros. Aún no he decidido si irá al banco o si está para jugar”, cerró.