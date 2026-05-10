Cristian Arcos queda maravillado con esta maniobra de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Entendió que…”

El periodista nacional resalta una acción de Fernando Ortiz en el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción por Copa de la Liga.

Colo Colo tuvo que remar desde atrás el día de ayer para superar a Deportes Concepción, duelo válido por la Fecha 5 del Grupo A de la Copa de la Liga donde los albos quedaron solitarios en la punta a la espera de lo que haga Coquimbo Unido.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz hizo un partido redondo, aunque se fue perdiendo en el primer tiempo. En la segunda fracción, el Cacique sencillamente le pasó por arriba al León de Collao y terminó ganando 3-1.

Cristian Arcos, destacado periodista nacional, conversó con Bolavip Chile y sentenció: “Fue un muy buen segundo tiempo de Colo Colo, pero el primero tampoco era para que lo fuera perdiendo”, comenzó diciendo.

Ortiz sacó adelante un partido bravo ante el Conce. | Foto: Photosport

En esa línea, Arcos aplaude los cambios de Fernando Ortiz: “Las modificaciones le resultaron a Ortiz porque terminó jugando con 4 arriba. Entendió que el partido estaba por fuera más que por dentro, y Correa y Romero se potenciaron”.

Por otro lado, destacó el partido de Javier Correa: “Correa no hizo goles, pero hizo un buen partido. Para Colo Colo es muy importante asegurar copa internacional para el próximo año y la Copa de la Liga garantiza eso en el primer semestre”, remató.

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Lo cierto es que Colo Colo suma 10 puntos en el Grupo A de la Copa de la Liga y Coquimbo Unido podría igualar esa línea si vence hoy a Huachipato. Albos y piratas se verán las caras el próximo miércoles en el puerto pirata en un duelo pendiente de la Fecha 4.

En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Deportes Concepción y lidera el Grupo A con 10 puntos.

Fernando Ortiz revirtió el marcador tras realizar cambios tácticos en el segundo tiempo.

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