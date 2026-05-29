El "Tano" quedó maravillado con el triunfo del elenco de la precordillera en La Bombonera.

Universidad Católica sigue celebrando su histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores luego de derrotar por 1-0 a Boca Juniors en plena Bombonera, resultado que además dejó eliminado al cuadro “Xeneize” y desató una verdadera crisis en Argentina.

El elenco dirigido por Daniel Garnero dio el golpe gracias a un golazo de Clemente Montes en el primer tiempo, imponiéndose en una cancha donde muy pocos equipos logran rescatar triunfos. Con ello, la UC terminó como líder exclusivo del Grupo D con 13 puntos.

La victoria cruzada no solo generó repercusiones en Argentina, sino también en el fútbol chileno. De hecho, uno que reaccionó al resultado fue nada menos que Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, quien viene justamente de vencer a Universidad Católica en el Claro Arena por el torneo nacional.

Fernando Ortiz aplaude a la UC tras triunfazo histórico en La Bombonera.

El técnico albo habló rumbo al duelo frente a Deportes La Serena y no escatimó en elogios para el clásico rival tras la actuación que tuvieron en Buenos Aires.

Fernando Ortiz llena de elogios a la UC tras vencer a Boca

Consultado por el histórico triunfo cruzado en La Bombonera, el “Tano” valoró lo realizado por los de la franja y destacó el impacto positivo que tiene para el fútbol chileno.

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“Extraordinario, extraordinario. Es un triunfo que han logrado en una cancha muy difícil y han dejado muy bien al fútbol chileno”, comentó el estratega de Colo Colo.

Las palabras de Ortiz llamaron la atención considerando la intensa rivalidad entre Albos y Cruzados, además de que ambos equipos vienen de enfrentarse recientemente en el torneo local con triunfo para el Popular por 2 a 1.

Mientras en la precordillera celebran su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, el “Cacique” continúa enfocado en la Liga de Primera, donde marcha como líder exclusivo del campeonato.

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DATOS CLAVE

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, elogió el triunfo de Universidad Católica en La Bombonera.

El técnico Fernando Ortiz calificó como extraordinaria la victoria cruzada que dejó bien al fútbol chileno.

Colo Colo venció recientemente por 2-1 a Universidad Católica en el Estadio Claro Arena.