Manuel de Tezanos quedó loco con este jugador de Colo Colo en la primera rueda: “Indiscutidamente…”

Este jueves termina oficialmente la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con el duelo pendiente entre Universidad de Chile y O’Higgins de Rancagua, compromiso que se disputará en el Estadio Nacional y en donde los azules necesitan con urgencia los tres puntos.
Pese a que no se han concluido todos los partidos, de igual manera que llegó la hora de los balances y en Todos Somos Técnicos de TNT Sports reaccionaron a los ganadores del ‘once ideal’ de la primera rueda de la Liga de Primera.
En la categoría de ‘Mejor central izquierdo’ compitieron Joaquín Sosa, Matías Zaldivia y Nicolás Vargas, en donde el defensor central de los albos arrasó con las votaciones y ganó con un 65% de los votos emitidos.
Joaquín Sosa fue de los mejores de Colo Colo en el primer semestre. | Foto: Photosport
El que reaccionó con elogios al uruguayo del Cacique fue nada más ni nada menos que Manuel de Tezanos, periodista y conductor del programa: “Indiscutidamente el mejor en su puesto en este primer semestre”, dijo sobre Joaquín Sosa.
Cabe recordar que Joaquín Sosa llegó sin cartel al Cacique y al principio era toda una incógnita. Incluso, los primeros partidos le costaron afirmarse, pero, desde la Fecha 5 en adelante, ha sido un verdadero patrón en la zaga alba.
Lo cierto es que Joaquín Sosa seguirá ligado a los albos por el resto de esta temporada y en el Cacique ya trabajan para estirar el vínculo y contar con el defensor en una hipotética participación en la Copa Libertadores 2027.
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En síntesis
- Joaquín Sosa ganó con el 65% de votos como mejor central izquierdo en TNT Sports.
- El uruguayo llegó sin cartel al Cacique y se afianzó desde la Fecha 5.
- Colo Colo busca renovar al defensor para disputar la Copa Libertadores 2027.