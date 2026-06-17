Manuel de Tezanos quedó loco con este jugador de Colo Colo en la primera rueda: “Indiscutidamente…”

El periodista y conductor de TST en TNT Sports quedó maravillado con un jugador de Colo Colo que brilló con luces propias el primer semestre.

Este jueves termina oficialmente la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con el duelo pendiente entre Universidad de Chile y O’Higgins de Rancagua, compromiso que se disputará en el Estadio Nacional y en donde los azules necesitan con urgencia los tres puntos.

Pese a que no se han concluido todos los partidos, de igual manera que llegó la hora de los balances y en Todos Somos Técnicos de TNT Sports reaccionaron a los ganadores del ‘once ideal’ de la primera rueda de la Liga de Primera.

En la categoría de ‘Mejor central izquierdo’ compitieron Joaquín Sosa, Matías Zaldivia y Nicolás Vargas, en donde el defensor central de los albos arrasó con las votaciones y ganó con un 65% de los votos emitidos.

Joaquín Sosa fue de los mejores de Colo Colo en el primer semestre. | Foto: Photosport

El que reaccionó con elogios al uruguayo del Cacique fue nada más ni nada menos que Manuel de Tezanos, periodista y conductor del programa: “Indiscutidamente el mejor en su puesto en este primer semestre”, dijo sobre Joaquín Sosa.

Cabe recordar que Joaquín Sosa llegó sin cartel al Cacique y al principio era toda una incógnita. Incluso, los primeros partidos le costaron afirmarse, pero, desde la Fecha 5 en adelante, ha sido un verdadero patrón en la zaga alba.

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Lo cierto es que Joaquín Sosa seguirá ligado a los albos por el resto de esta temporada y en el Cacique ya trabajan para estirar el vínculo y contar con el defensor en una hipotética participación en la Copa Libertadores 2027.

En síntesis

Joaquín Sosa ganó con el 65% de votos como mejor central izquierdo en TNT Sports.

El uruguayo llegó sin cartel al Cacique y se afianzó desde la Fecha 5.

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