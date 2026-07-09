El propio presidente de Blanco y Negro dio a conocer la renovación de uno de los jugadores titulares en medio de rumores de salida.

En Colo Colo abrocharon la continuidad de una de sus figuras con una extensión de contrato considerable, todo esto en medio de los rumores que un club en el extranjero que se habría interesado en sus servicios.

Se trata del defensa nacional Jonathan Villagra, que esta temporada se ha consolidado como titular bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz, dejando en el banco de suplentes a uno de los refuerzos: Javier Méndez.

En los últimos días apareció la información que el zaguero de 25 años estaba en carpeta de Talleres de Córdoba a pedido de Jorge Sampaoli, nuevo entrenador del equipo argentino.

Sobre aquello se refirió este jueves el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aseguró que “no nos ha llegado oferta por ningún jugador”.

Jonathan Villagra se queda en Colo Colo. (Foto: Diego Martin/Photosport)

La extensión de contrato de Villagra

Además, dio a conocer que Villagra extendió su contrato por dos años más, pues terminaba en 2028 y ahora finalizará el 2030.

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“Villagra no se mueve porque acaba de renovar hace dos semanas atrás hasta el 2030, él vencía contrato el año 2028 y hace tiempo atrás renovó hasta 2030”, comunicó Mosa.

“No creo que se mueva y aparte que él sabe todavía que puede entregar aquí en Colo Colo más de lo que le ha ido entregando”, agregó el timonel albo.

Cabe recordar que el formado en Unión Española llegó a Macul en julio de 2024, siendo campeón del Campeonato Nacional y la Supercopa en aquel año. En la presente temporada ha disputado 23 partidos con el cuadro popular.

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En síntesis