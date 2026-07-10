El periodista de TNT Sports que cubre a Colo Colo dio a conocer los últimos movimientos de la dirigencia de Blanco y Negro en el mercado de invierno.

Los hinchas de Colo Colo están expectantes al mercado de fichajes de invierno, donde el entrenador Fernando Ortiz solicitó a la dirigencia de Blanco y Negro reforzar el equipo para el segundo semestre.

En el Cacique accedieron a la petición del técnico argentino, pues no quieren que se les escape el título en la Liga de Primera 2026, donde terminaron la primera rueda como líderes exclusivos sacándole 10 puntos a su escolta.

Y uno de los nombres que pidió el Tano Ortiz fue el del volante nacional Diego Valdés, a quien dirigió en el América de México entre 2022 y 2023. En la actualidad está en Vélez Sarsfield de Argentina con contrato vigente hasta 2027.

Pero el futbolista de 32 años quiere volver a Chile para cumplir su sueño de jugar por Colo Colo. Y si bien en los últimos días se había alejado esta posibilidad, el DT volvió a insistir, lo que habría traído resultados.

Así es, porque este viernes el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports dio a conocer que desde Macul aceleraron por el fichaje del formado en Audax Italiano.

“En las últimas horas Colo Colo aceleró por Diego Valdés, porque Fernando Ortiz le dijo a la dirigencia de Colo Colo que Diego Valdés para él es la prioriiddad y ya definitivamente en las últimas horas Colo Colo acaleró por Diego Valdés”, informó.

Publicidad

Diego Valdés es la prioridad para Fernando Ortiz. (Foto: Agustín Cuevas/Getty Images)

“El jueves por la tarde comenzaron los avances y me dicen que esto podría darse. Todavía queda la negociación, pero son optimistas y creen que se podría dar. Diego Valdés quiere venir a Colo Colo, está dispuesto a resignar dinero para venir a Colo Colo. En Vélez Sarsfield es el futbolista mejor pagado del equipo y está dispuesto a resignar dinero”, agregó el reportero.

Además, su salida del equipo argentino se podría ver facilitada por una deuda en su salario. “Al futbolista le adeudan dinero y eso también podría allanar una salida de manera anticipada”, indicó Arrieta.

Publicidad

En síntesis