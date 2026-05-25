Danilo Díaz ya le prueba la corona de campeón a Colo Colo: “Da un salto gigantesco al título”

El periodista nacional, Danilo Díaz ya le prueba la corona de campeón a Colo Colo.

Colo Colo logró un tremendo triunfo en condición de visitante ante la Universidad Católica, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz lograron imponerse por 2-1 ante los ‘Cruzados’ en el Claro Arena.

Sobre esto, el periodista nacional Danilo Díaz comentó en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN de lo que fue este triunfo, en la que tras esta victoria en el clásico, ya le empieza a probar al corona de campeón a Colo Colo.

“Yo creo que Colo Colo da un salto gigantesco al título, aunque alguien diga que es prematuro, ocho puntos es mucho y sobre todo cuando el líder es un equipo grande”, parte señalando Díaz.

Agregando a esto, el ‘Tenor del Pueblo’ indicó que Colo Colo al tener solo la mente puesta dentro de los torneos nacionales, es una ventaja la que hasta día de hoy ha podido aprovechar, en la que le saca una gran ventaja a sus perseguidores.

Díaz ya la prueba la corona a Colo Colo | Foto: Photosport

“Además que no tiene competencia internacional, con la posibilidad además de reforzar el equipo a mitad de temporada”, remarca.

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Concluyendo, Díaz siente que el mercado que puede hacer Colo Colo a mitad de semestre puede marcar diferencias importantes contra sus rivales en lo que es esta lucha por el torneo nacional.

“La billetera es distinta, por más que Colo Colo esté algo restringido, pero igual el acceso al tipo de jugador que puede llevar Colo Colo es relevante“, cerró.

En Síntesis

Colo Colo venció por 2-1 a Universidad Católica como visitante en el Claro Arena.

venció por 2-1 a Universidad Católica como visitante en el Claro Arena. El periodista Danilo Díaz afirmó que el club da un salto gigantesco hacia el título.

afirmó que el club da un salto gigantesco hacia el título. El panelista de Radio ADN destacó la ventaja de ocho puntos que tiene el líder.