La presidenta de la concesionaria que administra al conjunto universitario se refirió al jugador del Sevilla FC. Le dejó un recado.

Universidad de Chile se acerca al libro de pases y Cecilia Pérez invitó a un potencial refuerzo a ponerse la camiseta azul. ¿De quién se trata? Alexis Sánchez está en la órbita estudiantil.

En conversación con La Hora, la presidenta del cuadro universitario abordó el posible arribo del oriundo de Tocopilla. Si bien el mercado de fichajes aún no está abierto, su nombre suena con fuerza.

Ante tal panorama, la dirigenta le dejó un guiño al histórico goleador chileno. Lo quiere ver en el club del que, presuntamente, es fanático. Al menos, su padre era un acérrimo seguidor.

“No sé cuándo llega Alexis, eso lo ve Manuel Mayo, el gerente deportivo. Tampoco me gustaría señalarlo, pero siempre hay contactos con la secretaría técnica por el seguimiento de jugadores”, expresó.

“Nosotros ya repatriamos a tres que habían jugado en la U de la generación dorada de la Selección Chilena (…) Si bien Alexis Sánchez no ha jugado en la U, se reconoce ferviente hincha“, agregó.

Alexis Sánchez está en la mira de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile espera por Alexis Sánchez

Finalmente, la mandamás de Azul Azul le tiró la pelota al experimentado crack. La decisión está en su poder: él debe definir qué hacer el segundo semestre. Termina contrato en España.

“Ahora va a depender de él. Las puertas de verdad están abiertas en la U, no sé si quiere seguir en Sevilla, Europa, Brasil o Asia. Pero si quiere venir a Chile lo vamos a recibir“, cerró.

En resumen:

La presidenta Cecilia Pérez abrió públicamente las puertas de Universidad de Chile para fichar a Alexis Sánchez.

abrió públicamente las puertas de Universidad de Chile para fichar a Alexis Sánchez. El delantero Alexis Sánchez termina próximamente su contrato vigente con el club Sevilla de España.

termina próximamente su contrato vigente con el club Sevilla de España. El gerente deportivo Manuel Mayo es el encargado de ver la posible llegada del atacante chileno.