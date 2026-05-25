Hay cuatro futbolistas de Colo Colo y Universidad Católica que fueron incluidos en el informe arbitral y que podrían recibir fuertes castigos.

Este lunes se dio a conocer el lapidario informe arbitral de José Cabero, quien impartió justicia en el clásico de ayer (domingo) entre Universidad Católica y Colo Colo, donde el Cacique se impuso por 2-1 en su visita al Claro Arena.

Pero más alá del triunfo albo, lo que se robó todas las portadas fue la pelea que protagonizaron jugadores de ambos equipos tras el pitazo final, donde el árbitro anotó a Vicente Bernedo y Daniel González en la UC, y Joaquín Sosa con Javier Méndez en el cuadro popular.

Este grupito se habría enfrascado en un altercado donde se repartieron golpes de puño, empujones y agresiones violentas, según se lee en el informe de Cabero.

Ellos, junto al kinesiólogo Javier Ferrada de Colo Colo, no recibieron tarjeta roja, por lo que deberán comparecer mañana (martes) ante el Tribunal de Disciplina.

Ahí les espera alguna sanción, que puede ir de un partido de suspensión hasta 15 fechas fuera.

El árbitro José Cabero no dejó pasar ninguna acción en el clásico. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Las posibles sanciones

Según el artículo 63° del Título III de la graduación de las penas del Código de Procedimientos y Penalidades, los implicados arriesgan un castigo de uno a tres partidos.

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Pero las sanciones podrían ir de seis a 15 juegos de suspensión si es que se comprueba que provocaron o intervenieron en una riña al interior del recinto deportivo.

Esto también corre para entrenadores, médicos, preparadors físicos, kinesiólogos, paramédicos y auxiliares.

En síntesis

Bernedo, González, Sosa y Méndez de UC y Colo Colo fueron reportados por agresiones.

de UC y Colo Colo fueron reportados por agresiones. Tribunal de Disciplina citó a los implicados para comparecer el día martes.

citó a los implicados para comparecer el día martes. 6 a 15 partidos de suspensión arriesgan los involucrados por participar en riña.