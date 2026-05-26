Colo Colo toma una importante decisión: hará efectiva la opción de compra por este jugador

Colo Colo pone la billetera en la mesa para asegurar a esta importante figura en el equipo de Fernando Ortiz.

Colo Colo vive de un gran presente dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ son los únicos líderes y por una importante distancia en el torneo nacional, algo que sin duda tiene ilusionado a todo el plantel de Fernando Ortiz.

Ante el gran rendimiento del plantel en este 2026, el periodista Cristián Alvarado destapó una importante información en Radio ADN, en la que indicó que en el ‘Cacique’ buscan la continuidad del defensor Joaquín Sosa.

“En Colo Colo, por la campaña que está haciendo Joaquín Sosa (buscan su continuidad), tiene 24 años, ha estado presente en los trece partidos”, parte señalando Alvarado.

Siguiedo en aquello, el comunicador revela que en las próximas horas se efectuará una reunión de directorio en Colo Colo, en la que temas como el del futuro de Joaquín Sosa esperan que tengan positivos avances.

Colo Colo busca la continuidad de Sosa | Foto: Photosport

“El miércoles hay reunión de directorio, la primera con esta nueva directiva y seguramente tendremos avances en esta situación puntualmente, como van las negociaciones con el Bologna”, declara.

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Concluyendo, Alvarado hace la gran apuesta y señala que desde Colo Colo están dispuestos en hacer la gran inversión por el zaguero uruguayo y efectuarían su opción de compra, la que equivale a un millón de dólares.

“Todo indica que Colo Colo va hacer efectiva esta opción de compra, va invertir un millón de dólares para quedarse con el jugador uruguayo”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo busca la continuidad del defensor uruguayo Joaquín Sosa tras su gran campaña 2026.

busca la continuidad del defensor uruguayo Joaquín Sosa tras su gran campaña 2026. Joaquín Sosa tiene 24 años y registra presencia perfecta en los trece partidos del torneo.

tiene 24 años y registra presencia perfecta en los trece partidos del torneo. El club planea invertir un millón de dólares para comprar su pase al Bologna italiano.