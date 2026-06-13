“Decisión técnica”: La movida de Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo que no gustó a los hinchas

El DT de los albos prescindiría de un jugador que ha sido clave en la campaña 2026 para el duelo frente a Cobresal.

Colo Colo tiene un importante compromiso esta tarde por la Liga de Primera 2026, toda vez que Fernando Ortiz y sus dirigidos deben recibir en el Estadio Monumental la visita de Cobresal por la Fecha 15.

Para el compromiso frente a los mineros, el director técnico del Cacique habría utilizado en su último ensayo una formación que no incluye a Álvaro Madrid, jugador que ha sido un pilar en la campaña que tiene al Cacique como punteros.

Álvaro Madrid, en principio, sería suplente hoy. | Foto: Photosport

Si bien se pensaba que su exclusión podía ser por problemas físicos, Daniel Arrieta dijo otra cosa en Pelota Parada de TNT Sports: “Entiendo que es decisión técnica, porque esta semana ya estaba entrenando”, dijo.

Arrieta explica el por qué quedó fuera del duelo ante Huachipato, pero que ahora ya está ok para jugar: “La semana pasada quedó fuera por una molestia lumbar, pero entiendo que esta semana ya estaba trabajando bien”, agregó.

¿Golpe de timón? Habrá que esperar a ver la formación oficial del Cacique ante Cobresal para ver si Álvaro Madrid efectivamente quedó fuera del compromiso ante los mineros o si Fernando Ortiz recula a último minuto e incluye al ex Everton de Viña del Mar que ha sido importante este 2026.

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En síntesis

Colo Colo enfrenta esta tarde a Cobresal por la Fecha 15 de la Liga 2026.

El técnico Fernando Ortiz excluyó a Álvaro Madrid de la última formación ensayada del Cacique.

El jugador Álvaro Madrid quedó fuera ante Huachipato la semana pasada por molestia lumbar.