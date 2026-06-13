Fernando Ortiz rompe el silencio por la incómoda situación de Javier Correa en Colo Colo: “Él está…”

El entrenador del Cacique se refirió a la situación del delantero albo, quien arriesga una dura sanción tras dichos en contra del arbitraje.

Colo Colo enfrenta esta tarde a partir de las 5:30 a Cobresal en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 15 de la Liga de Primera 2026 y en donde los albos buscarán mantener la distancia con sus más cercanos perseguidores.

Uno que seguramente será de la partida es Javier Correa, delantero trasandino del Cacique quien viene en racha los últimos partidos, pero ahora podría quedar marginado en el corto plazo por sus dichos en contra del árbitro Nicolás Gamboa.

Si bien el ex Estudiantes de La Plata hizo un video disculpándose, de igual manera podría caer sanción y eso se sabrá este martes 16 de junio cuando tenga que ir a declarar al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Correa será de la partida ante Cobresal. | Foto: Photosport

Uno que se refirió al tema fue Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo: “Con Javi, he visto que se ha retractado en un video en las páginas oficiales del club. Es la verdad y lo que siente en ese sentido”.

“Él está tranquilo que, como un ser humano, tiene ese tipo de situaciones que quizás la calentura sobresale, pero él está enfocado para el día de mañana si tiene la posibilidad de jugar y estoy tranquilo en ese sentido”, complementó.

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Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Javier Correa será de la partida esta tarde en Macul y el Cacique quiere dejar los tres puntos en casa para mantenerse firme en el primer lugar de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Colo Colo enfrenta hoy a Cobresal por la Fecha 15 de la Liga 2026.

El delantero Javier Correa será titular esta tarde en el Estadio Monumental frente a Cobresal.

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