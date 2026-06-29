¡Oh, sh... here we go again! exjugador albo llegó a su nuevo club y fue presentado al más puro estilo del videojuego de moda.

Deportes Concepción sigue moviéndose en el mercado y este lunes oficializó a su primer refuerzo de cara a la segunda rueda del campeonato: Cristián Riquelme, quien dejó Colo Colo tras un complejo 2026.

El lateral de 22 años arriba al “León de Collao” con la misión de sumar minutos y protagonismo, algo que no logró en el cuadro albo, donde estuvo relegado por el técnico Fernando Ortiz.

El nuevo fichaje de Deportes Concepción al estilo GTA

El conjunto penquista viene de un semestre irregular en su regreso a Primera División, donde incluso coqueteó con la zona de descenso. Por lo mismo, la dirigencia salió en busca de refuerzos que permitan levantar el nivel, siendo Riquelme la primera incorporación confirmada.

El ex Colo Colo apenas sumó 86 minutos en la temporada entre Torneo Nacional y Copa de la Liga, situación que terminó sellando su salida. Pero más allá del fichaje, lo que realmente llamó la atención fue la forma en que Deportes Concepción anunció al jugador.

A través de redes sociales, el club utilizó una presentación gráfica inspirada en el estilo del videojuego GTA VI, sorprendiendo a los hinchas con un formato poco habitual en el fútbol chileno.

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“Mucho éxito en esta nueva etapa con la camiseta lila”, escribieron desde el club para acompañar el creativo anuncio.

Nuevos aires para Cristián Riquelme

Cristián Riquelme buscará relanzar su carrera en Concepción, sumando continuidad en un equipo que necesita respuestas urgentes en la segunda parte del campeonato para salir de la zona de peligro peleando puestos de descenso.

Cristián Riquelme es nuevo jugador de Deportes Concepción. (Foto: Andres Pina/Photosport)

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Con solo 22 años, el lateral quiere dejar atrás su ingrato 2026 por Macul y dejar lo mejor de sí junto al “León de Collao”.