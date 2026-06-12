Deportes Recoleta le entrega tremenda noticia a Colo Colo de cara al debut de los albos en la Copa Chile

El debut de los albos ante Deportes Recoleta está programado para el sábado 20 de junio en el Estadio Santa Laura.

El término de la primera rueda de la Liga de Primera 2026 no significa que el fútbol chileno se parará por completo durante el Mundial, ya que la próxima semana comienza la Copa Chile para todos los equipos de Primera División.

Uno que ya tiene estadio confirmado para su debut es Colo Colo, equipo que deberá visitar a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura el próximo sábado 20 de junio a las 5:30 de la tarde de Chile continental.

Si bien el cuadro metropolitano no ha entregado muchas noticias respecto al duelo, ayer hizo una publicación que no solo ilusiona a los hinchas albos con decir presente en el recinto de Independencia, sino que hacerlo de una manera accesible para el bolsillo.

Colo Colo espera poder contar con sus hinchas en el Santa Laura. | Foto: Photosport

A través de su cuenta oficial de Instagram, Deportes Recoleta anunció el partido: “Próximamente estaremos informando el proceso de venta de entradas para este compromiso a través de nuestros canales oficiales”.

En esa línea, la noticia que sorprendió a los hinchas albos vino al final del comunicado: “Precios populares para que sea una linda fiesta. ¡Nos vemos en el Santa Laura”, remató el conjunto de la Primera B.

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Ahora, habrá que ver cuánto aforo autorizan en el Estadio Santa Laura para este compromiso y si se permite la presencia de hinchas albos, quienes seguramente repletarán el recinto si la Delegación Presidencial permite su presencia.

En síntesis

Colo Colo debutará ante Deportes Recoleta en la Copa Chile este sábado 20 de junio.

Estadio Santa Laura albergará el compromiso programado para las 5:30 de la tarde.

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