Luego de caerse el fichaje de Santiago Mele y el sondeo de varios otros nombres para el arco, todo indica que el caboverdiano corre con ventaja.

En Colo Colo el mercado de fichajes sigue abierto y con movimientos que no dejan de sorprender. Tras la caída de las negociaciones con Santiago Mele, en Pedrero se reactivó una opción que parecía lejana, pero que en las últimas horas tomó fuerza: la del arquero de Cabo Verde, sensación de la Copa del Mundo, Vozinha.

El portero de 40 años, que fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, quedó libre tras su paso por el Grupo Desportivo de Chaves y hoy busca nuevo destino. Su nombre comenzó a instalarse nuevamente en la interna alba, generando ruido tanto en lo deportivo como en lo dirigencial.

Eso sí, hay un detalle no menor: no es una petición directa del cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz, lo que abre interrogantes sobre quién impulsa realmente su llegada.

El gran “impulsor” detrás de Vozinha

Si bien en un inicio su nombre apareció como alternativa, hoy en Colo Colo hay una figura clave que empuja con fuerza su fichaje: Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro estaría prácticamente obsesionado con concretar la llegada de Vozinha, motivado principalmente por el impacto mediático y la popularidad que alcanzó el arquero durante la Copa del Mundo.

Su actuación ante selecciones como Argentina y España, donde evitó derrotas en los 90 minutos, lo puso en el radar global.

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Aseguran que Aníbal Mosa es quién más estaría interesado en el fichaje de Vozinha. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

De hecho, esta movida recuerda a fichajes recientes en Sudamérica donde el factor viral ha pesado tanto como el rendimiento, apostando por jugadores que explotaron en visibilidad durante el torneo planetario como fue el caso de Tim Payne.

En lo estrictamente futbolístico, Vozinha disputó cuatro partidos en el Mundial 2026, sumando 390 minutos y recibiendo cinco goles, números que respaldan su rendimiento en el arco.

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Así, mientras el cuerpo técnico tenía otras prioridades, desde la dirigencia aparece un nombre que gana terreno con fuerza. Y aunque todavía no hay nada cerrado, en Colo Colo el factor Mosa podría ser determinante para que el arquero caboverdiano termine aterrizando en Macul.