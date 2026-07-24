¿Vozinha a Colo Colo? Su representante revela la verdad sobre los contactos con Blanco y Negro

El arquero que brilló en el Mundial 2026 apareció en el radar del Cacique y su entorno entregó novedades sobre su futuro.

El mercado de fichajes de Colo Colo continúa generando movimientos y rumores de cara a la conformación del plantel para afrontar el segundo semestre, donde el Cacique buscará levantar la tan ansiada estrella 35.

En ese escenario, uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza en el entorno albo es el de Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, experimentado guardameta que fue una de las grandes figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026.

El interés por el futbolista surgió luego del frustrado traspaso de Santiago Mele, quien finalmente partió a Independiente de Avellaneda. Además, su destacada participación en la cita planetaria y la popularidad que alcanzó en redes sociales despertaron la atención de los hinchas colocolinos.

Vozinha sigue a la espera de una resolución de su futuro | FOTO: Lars Baron/Getty Images)

Sin embargo, hasta ahora no existía claridad respecto a qué tan avanzadas estaban las conversaciones entre ambas partes.

Adilson dos Santos habla del futuro de Vozinha

Ante las especulaciones, Adilson dos Santos, representante del arquero de 40 años, decidió referirse a la situación y entregó detalles sobre los acercamientos que han existido durante las últimas semanas.

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“En las últimas tres o cuatro semanas, hemos tenido algunas conversaciones en el mercado, pero no hemos estado en negociaciones avanzadas con muchos clubes”, señaló el agente brasileño a AS Chile.

Además, dos Santos reconoció que existió un diálogo con el cuadro albo. “Hubo una charla y hay algunos contactos en curso, pero nada concreto por el momento. Siendo completamente transparente, hoy te diría que nada está finalizado ni suficientemente avanzado”, sentenció.

De esta manera, la opción de Vozinha como posible refuerzo del cuadro Popular continúa abierta, pero por ahora el fichaje se mantiene en etapa de conversaciones y sin una definición oficial.

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En resumen…

Colo Colo tiene en carpeta a Vozinha como una de las alternativas para reforzar su arco, luego de la frustrada llegada de Santiago Mele.