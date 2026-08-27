Fernando Ortiz instala la preocupación por Maximiliano Romero en Colo Colo: “Hablé con él”

El DT argentino abordó la situación del atacante, que fue reemplazado vs. Unión Española luego de presentar complicaciones físicas.

No todo es alegría en Colo Colo. Luego de la victoria 3-0 sobre Unión Española por Copa Chile, el cuerpo técnico de Fernando Ortiz encendió las alarmas por una de sus mayores figuras. ¿Qué pasó?

En el minuto 75 del encuentro, Maximiliano Romero fue reemplazado tras evidenciar problemas en su rodilla derecha. Tal situación fue abordada por el propio DT del elenco popular.

Según comunicó, consiguió conversar con el atacante y el panorama no es alentador. Tendrá que ser sometido a los exámenes pertinentes para determinar cuál es la magnitud de la afección.

“Ojalá que no sea grave. Pude hablar un poco con Maxi (Romero), sentía dolor. Ojalá que no sea algo que nos lamentemos todos“, indicó a través de los micrófonos de TNT Sports.

Luego, el director técnico agregó: “Me voy satisfecho con la entrega de los jugadores. Siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, sin importar el nombre que esté dentro del campo de juego“.

Fernando Ortiz teme por Maximiliano Romero en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo sufre por Maximiliano Romero

Durante esta campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 29 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró anotar 15 goles y aportar con dos asistencias.

En caso de ratificarse una lesión, Colo Colo perderá a una pieza clave en la ofensiva. A su vez, puede lamentar un castigo a Javier Correa por gestos obscenos en el Superclásico.