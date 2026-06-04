Luego de varios años de litigio, los albos perdieron el juicio ante Cobreloa por el pase del volante Ignacio Jara.

Un inesperado y millonario dolor de cabeza golpea las arcas de Macul directo desde los tribunales deportivos. En un fallo que sacude la arena administrativa del fútbol chileno, el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP dictó sentencia definitiva en contra de Colo Colo y a favor de Cobreloa, todo esto derivado de una antigua disputa por la transferencia del mediocampista Ignacio Jara efectuada en la temporada 2020. A través de un comunicado oficial, el conjunto de Calama celebró la resolución que obliga a Blanco y Negro a desembolsar una cuantiosa suma de dinero.

La controversia legal se remonta a seis años atrás, cuando el talentoso volante de actuales 28 años recaló en el Estadio Monumental proveniente del Goiás de Brasil. Jara defendió la camiseta del ‘Cacique’ en un largo ciclo que se extendió hasta 2024, antes de continuar su carrera en el balompié nacional, perteneciendo actualmente a las filas de Unión San Felipe en este 2026. Sin embargo, el pago correspondiente a su etapa formativa jamás se había concretado con éxito.

Desde el norte del país no ocultaron su satisfacción tras confirmarse el dictamen judicial que les dio la razón en su totalidad.

“La resolución acogió la posición jurídica sostenida por Cobreloa durante todo el proceso, reconociendo los derechos reclamados por nuestra institución y condenando a Blanco y Negro S.A. al pago de las sumas demandadas por el club”, reza el escrito emitido por la dirigencia naranja.

El comunicado de Cobreloa

¿A cuánto asciende la millonaria deuda de Blanco y Negro?

Según los antecedentes entregados por el propio cuadro calameño, el monto que la concesionaria de Colo Colo mantiene pendiente con los mineros asciende a la estricta cifra de 150 mil dólares, correspondientes de forma íntegra a los derechos de formación de Ignacio Jara.

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Ante este escenario, en Calama advirtieron que no bajarán los brazos hasta ver cada centavo depositado en sus cuentas. “Cobreloa continuará realizando todas las gestiones que correspondan para procurar el íntegro cumplimiento de la resolución dictada, ejerciendo oportunamente los derechos que le asisten y actuando siempre dentro del marco normativo vigente”, sentenciaron de forma tajante desde la directiva de los Zorros del Desierto.