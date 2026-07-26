Este es el jugador de U. de Chile más criticado en el primer tiempo ante Audax Italiano: “Es de las peores…”

Este es el jugador más criticado de la Universidad de Chile en el primer tiempo ante Audax Italiano.

Universidad de Chile en estos momentos está disputando un importante compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ vuelven a ver acción en la segunda rueda del torneo chileno ante Audax Italiano en La Florida.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Fernando Gago se pudo poner arriba en el marcador gracias al gol de Agustín Arce, el que los tiene en ventaja en la primera mitad.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ no tan solo se hacen notar en el recinto floridano, sino que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su reflexión de lo que ha sido este compromiso.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad de Chile que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que los tiene muy descontentos por su nivel.

Poblete recibe críticas | Foto: Photosport

Se trata de Israel Poblete, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad de Chile por lo que ha sido su bajo rendimiento en la primera mitad.

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“Ver jugar a Poblete es de las peores cosas que me han pasado en mi vida”, dijo uno de los hinchas de la U.

“Ojalá Gustavo Álvarez se lleve a Poblete”, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador azul.

Para la segunda parte del compromiso, Israel Poblete buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para la U.

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