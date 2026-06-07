Ayudante de Fernando Ortiz resume en tres palabras la eliminación de Colo Colo de la Copa de la Liga: “Es…”

Colo Colo cerró su participación en la Copa de la Liga con derrota y fuerte autocrítica desde el cuerpo técnico tras la eliminación.

Colo Colo cayó por 1-0 ante Huachipato en el Estadio CAP-Acero, en un partido que no tenía incidencia en la clasificación del Grupo A de la Copa de la Liga, ya que ambos equipos habían quedado eliminados tras la victoria y clasificación de Coquimbo Unido.

Esta situación le restó presión al trámite, aunque aun así se vivió un duelo intenso en varios pasajes del compromiso, con ambos planteles intentando cerrar su participación de la mejor manera posible.

En ese contexto, el encuentro sirvió más para evaluar rendimientos individuales en ambos equipos, que ahora deberán enfocarse en sus próximos desafíos en la Liga de Primera.

Colo Colo recibió un fuerte golpe a manos de Huachipato | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

La fuerte autocrítica en Colo Colo por la Copa de la Liga

Juan Pablo Rodríguez, ayudante técnico de Fernando Ortiz, no esquivó el análisis tras la eliminación del Cacique y fue categórico al momento de evaluar lo acontecido con cuadro de Macul.

“Lo vamos a tomar como lo que es. Somos Colo Colo y si no avanzamos cuando tenemos que avanzar es un fracaso, vamos a decir las cosas como son”, señaló en primera instancia”, expresó en primera instancia.

Publicidad

En la misma línea, Rodríguez agregó: “Desgraciadamente no se cumplieron los objetivos, así que ahora hay que enfocarse a lo que tenemos en la mano, que es pelear por el título de la Liga”.

De esta forma, el cuerpo técnico albo asume el impacto de la eliminación y puso el foco en la recta final del campeonato nacional, donde el Popular buscará recomponerse y levantar la tan ansiada estrella 35.

En resumen

Colo Colo cerró su participación en la Copa de la Liga 2026 con una derrota ante Huachipato, en un partido sin incidencia en la tabla tras la clasificación de Coquimbo Unido, mientras que el cuerpo técnico de Fernando Ortiz realizó una dura autocrítica por la eliminación.