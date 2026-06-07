El volante azul fue reemplazado por el paraguayo Lucas Romero en el segundo tiempo. El 20 dio muestras de mucho dolor al salir de la cancha.

La eliminación de la Copa de la Liga no fue el único dolor de cabeza para el cuerpo técnico estudiantil en el Estadio Nacional. En conferencia de prensa, el director técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, mostró su profunda preocupación por la sustitución obligada de Charles Aránguiz, quien encendió todas las alarmas al abandonar el terreno de juego con evidentes problemas físicos.

La salida del Príncipe dejó al pueblo azul en vilo de cara a los próximos desafíos en el plano local. Gago no escondió su inquietud por la condición del experimentado volante, aunque evitó entregar un diagnóstico apresurado.

“Aún no tengo el parte médico de Charles, veremos mañana cuando se hagan los estudios”, advirtió de entrada el adiestrador laico, esperando que la dolencia no revista mayor gravedad.

A pesar del amargo panorama por la lesión de su referente, el técnico se dio el tiempo para rescatar un punto positivo dentro del andamiaje del equipo, aplaudiendo el retorno al gol de Lucas Romero. El tanto del paraguayo significó un desahogo en la cancha y una variante ofensiva que el DT valoró de cara a lo que viene.

Fernando Gago se refirió al estado de Charles Aránguiz.

Fichajes sin condiciones: Gago se reúne con la dirigencia

Pensando en los desafíos del segundo semestre, el técnico trasandino proyectó de inmediato la restructuración del equipo y adelantó que se sentará a trabajar de forma urgente junto a la gerencia deportiva liderada por Cecilia Pérez para abrochar nombres, aclarando de forma tajante que la llegada de caras nuevas no dependerá de que partan jugadores.

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“Sí, obviamente vamos a buscar posibilidades de refuerzos. También puede haber en este mercado posibilidades de salida porque nunca se sabe qué puede pasar. Buscaremos la mejor decisión posible para seguir compitiendo hasta la última fecha del torneo”, sentenció Gago, dejando en claro que la ambición de la U se mantendrá intacta para el cierre del año.