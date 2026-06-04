Histórico DT del Popular confirmó su regreso a Chile para el mes de septiembre.

A 35 años de la histórica conquista de la Copa Libertadores de 1991, Colo Colo recibió una noticia que emocionó a sus hinchas. El legendario entrenador de aquel equipo campeón, Mirko Jozic, confirmó desde Croacia que volverá a Chile durante este 2026 para reencontrarse con el pueblo albo.

El anuncio se produjo durante una cena conmemorativa organizada por el Club Social y Deportivo Colo Colo en el restaurante Los Buenos Muchachos, donde el estratega croata envió un video especial para recordar la gesta continental conseguida el 5 de junio de 1991.

En su mensaje, Jozic felicitó al Club Social y a todos quienes fueron parte de aquella histórica campaña, destacando especialmente a los jugadores que levantaron el trofeo en el Estadio Monumental.

Mirko Jozic confirma que volverá a Chile

“Quiero felicitar al Club Social Deportivo Colo Colo por el aniversario de 35 años por obtener el gran título de Copa Libertadores”, señaló el exentrenador.

Además, agregó que “a todos los socios, a todos los jugadores que fueron y siempre serán los artífices más importantes dentro de ese gran logro”.

El croata también aprovechó la instancia para agradecer la invitación realizada por la dirigencia del Club Social encabezada por Edmundo Valladares y confirmó la noticia que más esperaban los hinchas.

Publicidad

“Quiero agradecer al presidente Edmundo Valladares, a Pedro Ruminot y a otros dirigentes del Club Social por la invitación, porque nos vamos a ver a inicios de septiembre de este año”, reveló.

El emotivo mensaje del técnico campeón de América

Jozic cerró su intervención con palabras cargadas de cariño hacia Colo Colo y su gente, reafirmando el vínculo que mantiene con el club más de tres décadas después de la mayor hazaña de su historia.

Publicidad

Mirko Jozic volverá a Chile para conmemorar los 35 años de la obtención de la Copa Libertadores.

“Estoy esperando que cada uno vaya a gozar y celebrar ese gran hecho con los corazones llenos de amor siempre por Colo Colo. Adiós, adiós. Siempre lindo ser colocolino”, concluyó.

De esta manera, Mirko Jozic volverá a pisar suelo chileno para ser parte de las actividades que recordarán la única Copa Libertadores obtenida por un club nacional, una conquista que sigue marcando la historia del fútbol chileno 35 años después.

Publicidad

DATOS CLAVE

El entrenador Mirko Jozic confirmó que volverá a Chile a inicios de septiembre de 2026.

La visita conmemorará los 35 años de la obtención de la Copa Libertadores de 1991.

El anuncio ocurrió en una cena organizada por el Club Social y Deportivo Colo Colo.