El entrenador más importante en la historia de Colo Colo volverá a Chile en septiembre y ya están definidas las fechas.

Este jueves los hinchas colocolinos recibieron una gran noticia de parte del Club Social y Deportivo Colo Colo, pues se confirmó la visita de Mirko Jozic al país, quien regresa a Chile después de varios años para recibir un merecido homenaje.

El entrenador más importante en la historia del Cacique se reencontrará con el pueblo albo en septiembre de este 2026, luego del frustrado viaje para el centenario del club el año pasado.

El primer anuncio lo había hecho el CSD Colo Colo en la cena de los 35 años de la obtención de la Copa Libertadores, pero faltaba por definir las fechas exactas.

La fecha exacta de la visita de Mirko Jozic

Y esto es lo que se dio a conocer esta jornada, pues el presidente de la corporación, Edmundo Valladares, informó que la visita de Jozic será entre el martes 8 y domingo 20 de septiembre, por lo que estará dos semanas en nuestro país, coincidiendo con las Fiestas Patrias.

“Estamos muy contentos de anunciar que Mirko estara en Chile del 8 al 20 de septiembre, este regreso se logra gracias a las socias y socios de nuestra institución, son ellos quienes traen a Mirko”, comunicó el timonel.

Además, hizo un llamado a estar atentos a los próximos anuncios respecto a las actividades que tendrá el exdirector técnico croata en suelo nacional: “Pronto iremos etregando muchos más detalles de los homenajes y actividades que le realizaremos a nuestro querido Mirko”.

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Cabe recordar que en la actualidad Mirko Jozic tiene 86 años y su residencia es en Split, Croacia, por lo que la distancia y su avanzada edad ha sido una limitante a la hora de concretar su vuelta a Chile.

Mirko Jozic se reencontrará con el pueblo colocolino en septiembre. (Foto: Lana Jozic)

En síntesis

8 al 20 de septiembre será la visita oficial de Mirko Jozic a Chile.

será la visita oficial de Mirko Jozic a Chile. Edmundo Valladares confirmó el viaje de Mirko Jozic financiado por socios del club.

confirmó el viaje de Mirko Jozic financiado por socios del club. 86 años tiene Mirko Jozic, quien viajará desde su residencia en Split, Croacia.