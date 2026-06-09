Revelan contundente informe arbitral contra Javier Correa y crece la preocupación en Colo Colo

Colo Colo el pasado fin de semana consumó lo que fue su eliminación dentro de la Copa de la Liga, en el que los ‘Albos’ quedaron en el segundo lugar del grupo A, que lideró y clasificó a Coquimbo Unido.
El equipo que comanda Fernando Ortiz puso punto final a su participación en este torneo con una derrota por 1-0 ante Huachipato, la que parece quedar en segundo plano tras una importante polémica que se vivió finalizado este partido.
¿El protagonista?: Javier Correa, el atacante del ‘Popular’ se vio envuelto en una inesperada polémica tras explotar contra el arbitraje de Nicolás Gamboa, dejando dichos que le podrían costar muy caro.
“Tiene algo en contra de nosotros, se ve, no sé, pero cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra”, fue algo de lo que señaló Correa.
En Colo Colo hubo polémica por Gamboa | Foto: Photosport
El duro informe de Gamboa contra Correa
Tras lo que fueron estos dichos, el juez Nicolás Gamboa realizó su respectivo informe después del Huachipato vs Colo Colo, en la que informó por completo lo que fueron los dichos de Javier Correa contra su persona.
Gonzalo Jara apunta sin filtro contra este jugador de Colo Colo: “No cumple con cosas escenciales”
“Una vez terminado el partido y apoyado por un medio de prensa del equipo de Colo Colo (Cacique Pasión), me percato de las declaraciones del Sr. Javier Correa (Colo Colo) quién usa un lenguaje ofensivo en mi contra, diciendo textual “El Árbitro hizo lo imposible para cobrarnos offside, lo imposible, buscó todas las cámaras, la verdad que este árbitro es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos caga, nos manda al muere siempre, siempre”.
“Ya viene de hace años que nos manda al muere…, pero bueno, tiene algo en contra de nosotros. Se ve, no sé, cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra, a mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo”.
“Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia sí, no se juega por nada, pero da rabia sí, que te caguen así la tarde. Hay que chequear todos los partidos que nos ha dirigido, siempre nos ha metido una traba en el partido, una amarilla o un roja. Es un desastre, con nosotros la verdad es un desastre, ojalá que no nos dirija nunca más.”, informó.
Con esta situación, todo queda en manos del Tribunal de Disciplina, quien podría citar al delantero de Colo Colo para la próxima audiencia y ahí, poder entregarle fechas de castigo tras estos dichos contra el arbitraje.
En Síntesis
- Colo Colo quedó eliminado de la Copa de la Liga tras caer ante Huachipato.
- Javier Correa criticó duramente el arbitraje de Nicolás Gamboa tras finalizar el encuentro.
- Nicolás Gamboa denunció en su informe las declaraciones ofensivas del delantero albo.