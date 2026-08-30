El jugador más criticado de Colo Colo en el primer tiempo vs. Audax Italiano: “El queso”

Jeyson Rojas fue cuestionado por los hinchas albos a pesar de la superioridad inicial en el Estadio Monumental.

Colo Colo tuvo un buen comienzo de partido contra Audax Italiano por la fecha 21 de la Liga de Primera. El conjunto popular se fue con la ventaja 2-1 al descanso, pero los hinchas no quedaron conformes del todo.

¿Por qué? Hubo un jugador del elenco albo que no fue aprobado por los fanáticos y así se lo hicieron sentir a través de redes sociales: cuestionaron el desempeño de Jeyson Rojas.

El lateral derecho no exhibió su mejor versión y los seguidores de Colo Colo perdieron la paciencia contra él mediante las plataformas digitales. Lo criticaron duramente vía X.

“¿Alguien sabe por qué sigue jugando Jeyson Rojas?” y “Jeyson Rojas es el queso de este equipo. Se sabe“, fueron parte de los comentarios más ácidos contra el futbolista aludido.

Cabe consignar que Colo Colo mantiene la superioridad mediante los goles de Javier Correa (15′) y Lautaro Pastrán (21′). El descuento fue convertido por Giovani Chiaverano (35′).

Jeyson Rojas recibió dardos en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Las críticas contra Jeyson Rojas en Colo Colo

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