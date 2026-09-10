El histórico entrenador de Colo Colo que volvió a nuestro país después de 20 años, respondió a la pregunta de una hincha colocolina.

El miércoles por la noche el Club Social y Deportivo Colo Colo llevó a cabo una masiva bienvenida al histórico entrenador Mirko Jozic, quien volvió a nuestro país después de más de 20 años.

Quien fue el gestor de la obtención de la Copa Libertadores 1991, viajó desde Croacia junto a su familia para recibir una serie de homenajes, donde el primero se lo dio el pueblo colocolino en el Teatro Caupolicán.

En la instancia hubo varios números musicales, de humor, también subió al escenario Arturo Vidal, que es el capitán del actual plantel del Cacique, quien se mostró muy emocionado por conocer al técnico croata.

Mientras que Jozic también se emocionó al ver los cientos de hinchas que fueron a darle la bienvenida al recinto de calle San Diego, dirigiéndose a ellos con palabras de agradecimiento.

La pregunta que respondió sin tapujos Mirko Jozic

Pero en la parte final, el DT de 86 años respondió un par de preguntas que le dejaron los mismos fanáticos albos, entre ellas una respecto a su opinión por la presencia de inversionistas provados en los clubes.

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Todo esto ante la presencia de Aníbal Mosa en primera fila, el presidente de Blanco y Negro y accionista mayoritario de la concesionaria que controla el fútbol profesional de Colo Colo, quien fue invitado por el Club Social y Deportivo.

“Sin recursos, sin infraestructura, prácticamente sin dinero, es difícil. Ahora en el mundo por muchas partes los clubes funcionan muy bien”, comenzó respondiendo Joziic.

En la misma línea, hizo un llamado a la unión en el cuadro popular: “Colo Colo está en la misma situación y esperamos que todo va a servir, vamos a unir todo lo que tenemos para hacer de Colo Colo mejor”.

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En síntesis