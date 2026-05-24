Colo Colo calienta el clásico contra Universidad Católica con provocadora imagen: Esto subieron

El Cacique ya palpita el clásico contra la UC en el Claro Arena y subieron una provocadora imagen de cara al partido.

En poco más de 6 horas, el balón comenzará a rodar en el Claro Arena para una nueva versión del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, el cual se disputará por primera vez en el remozado recinto del cuadro cruzado.

El elenco local llega en buen pie para el choque frente a los albos, pero tiene su mirada puesta en lo que pueda pasar la semana entrante ante Boca Juniors por Copa Libertadores, donde se van a jugar el pase a los octavos de final.

El Cacique, por otro lado, sólo tiene competencia local esta temporada y marcha en el primer lugar de la Liga de Primera 2026, por lo que buscará devolverse al Estadio Monumental con los tres puntos en el bolsillo.

Para este partido, fue la cuenta oficial del Club Social y Deportivo Colo Colo el que se encargó de calentar la previa: subió una foto del Claro Arena y los cerros de la Región Metropolitana completamente nevados.

¿La razón? Por mucho tiempo se ha apuntado a la Universidad Católica como un cuadro ‘frío’, algo que no va en la línea de la historia del fútbol chileno donde es el tercero más ganador y el segundo que más veces finalizó en los primeros lugares.

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Palabras más, palabras menos, lo cierto es que se avecina un clásico caliente en el Claro Arena donde ambos equipos buscarán dar un espectáculo a los cerca de 20 mil hinchas que lleguen al recinto de Las Condes.

En síntesis

Universidad Católica y Colo Colo jugarán el clásico en el remozado Claro Arena.

El club albo marcha en el primer lugar de la Liga de Primera 2026.

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