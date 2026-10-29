Uno de los titulares de Universidad de Chile analizó lo que se viene en el clásico universitario del próximo domingo.

En la previa del clásico universitario dio una extensa entrevista una de las figuras de la U, el sublíder de la Liga de Primera 2026, que el próximo domingo visitará por primera vez a Universidad Católica el Claro Arena.

Se trata del lateral Marcelo Morales, quien está atravesando por un gran momento junto a los azules y que en entrevista con TNT Sports analizó lo que será este choque.

“La verdad no me ha tocado jugar en ese estadio, estoy muy ansioso, por lo que se ha visto en fotos, videos, es un estadio que quedó bastante bonito”, comenzó elogiando el renovado reducto de la UC.

“Un clásico es totalmente distinto a como vienen los equipos, se ve que es un equipo muy dinámico, que te presionan arriba, que se enfrascan mucho en el duelo uno contra uno. Así que va a ser un partido de mucho duelo yo creo en toda la cancha y el que lo sepa aprovechar mejor saldrá victorioso”, adelantó el Chelo Morales.

En esa línea, remarcó lo importante que es para la U un triunfo en este duelo, pues se trata de dos rivales directos por el Chile 2 para clasificar a fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

“Este partido para nosotros si lo ganamos, define muchas cosas: nos metemos de lleno en la lucha por el título y ya le sacamos mucha diferencia al Chile 2”, indicó el ex Ney York Red Bulls.

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El jugador que preocupa en la U

En la instancia, Morales también tuvo palabras para uno de los jugadores más desequilibrantes del rival de turno, el puntero Clemente Montes, que genera especial atención en la U y será su marca en este clásico.

“Va a ser un lindo duelo, Montes viene en un momento muy bueno, tuvo una Libertadores que todos lo vieron. Nico (Ramírez) me va a tener que cubrir la espalda, o sino lo vamos a sufrir los dos”, lanzó el seleccionado nacional.

En la U ponen atención a Clemente Montes. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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En síntesis