El jugador de 38 años, que tuvo un gran desempeño en el clásico universitario, se refirió a lo sucedido tras el partido en el Claro Arena.

Este domingo Universidad Católica se impuso por 1-0 a Universidad de Chile en el clásico universitario que se disputó en un repleto Claro Arena, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

El partido tuvo un final caliente, donde ambos equipos se enfrascaron en una fuerte discusión que terminó a los pechazos y con amonestados para los dos lados.

Tras el pitazo final, los jugadores de la visita fueron palabreados por los hinchas cruzados que estaban sobre la salida del túnel, a quienes respondieron haciéndoles dos gestos. Los apuntados fueron Marcelo Morales y Eduardo Vargas, que hicieron la seña de “frío” y mostraron la insignia de la U.

Esto no cayó nada bien en el entorno de La Franja, incluso el futbolista Agustín Farías, que fue de las figuras de esta jornada, salió al cruce.

“La verdad que no lo vi, entiendo que sea folclore del fútbol, pero viste, siempre caemos en lo mismo. Ojalá que podamos cambiar eso, de adentro para fuera, y que esas cosas no pasen”, comentó en zona mixta.

“Si fue así, bueno cada uno al final sabe cómo se maneja dentro y fuera de la cancha”, agregó el hoy por hoy defensor.

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Un envión para la UC

En la instancia, el ex Palestino también se refirió a lo importante que es esta victoria para la UC, que venía con muchas dudas, incluso con el entrenador Daniel Garnero muy cuestionado. Ahora se vuelven a meter en la pelea por el Chile 2 para clasificar a la Copa Libertadores 2027.

“Para todos, para el plantel también, porque creo que este año con altos y bajos, pasamos por momentos buenos, hicimos una buena Copa Libertadores, todos creíamos que este plantel daba para más, para obtener algún título, todos soñábamos con eso”, expresó.

“Es fútbol, quedamos fuera rápidamente de las tres competencias y bueno, hoy por hoy nos queda meternos en Chile 2 e intentaremos dar lo mejor para que así sea”, completó el zaguero de 38 años.