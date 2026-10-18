El Cacique se alista para el segundo tiempo que está pendiente con Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile.

El martes Colo Colo volverá a verse las caras con Deportes Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, partido del que solo queda por disputar el segundo tiempo.

Esto porque el pasado 6 de octubre el árbitro Francisco Soriano decidió suspender el partido al término del primer tiempo por la intensa lluvia que deterioró la cancha del Estadio Monumental, cuando el Cacique estaba en ventaja por 1-0 con gol de Javier Correa y 2-0 en el global.

Aquella llave se estaba llevando a cabo en plena fecha FIFA, por lo que los albos no contaban con los jugadores que estaban en la Selección Chilena ni en la Selección de Cabo Verde, como es el caso de Vozinha.

Por lo mismo, estos nombres tampoco podrían ser tenidos en cuenta para los minutos que faltan por disputarse, ya que la planilla debe ser la misma que se presentó en esa jornada.

Aunque podría haber una excepción, pues el cuadro popular tiene una baja que estuvo presente en aquel partido en Macul. Se trata del joven defensa Bruno Torres, que se lesionó de la rodilla izquierda hace una semana y será intervenido quirúrgicamente.

Colo Colo podría tener una variante en la reanudación ante Deportes Puerto Montt. (Foto: Luis Quinteros/Photosport)

Publicidad

Es por ello, que las bases permiten que el entrenador Fernando Ortiz pueda sustituirlo en la planilla con otro jugador, donde podría entrar alguno de los seleccionados nacionales, para completar los 20 convocados.

Entre los candidatos están Iván Román, Jonathan Villagra y Diego Ulloa, quienes cubren posiciones defensivas. Los otros son el volante Víctor Felipe Méndez y el atacante Leandro Hernández.

Aunque también el técnico argentino podría llamar de emergencia a otro zaguero juvenil, como Alonso Olguín que tampoco fue considerado en la vuelta contra los sureños.

Publicidad

¿Cuándo se reanuda el partido de Colo Colo vs. Puerto Montt?

El segundo tiempo del partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se disputa este martes 20 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.