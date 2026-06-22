Pese a la declaración de Arturo Vidal de que en Macul no necesitan refuerzos, el DT se distancia y no sólo reconoce contactos con Diego Valdés, deja en claro los puestos que necesita cubrir.

A pesar de que Colo Ciolo vive un momento de ensueño —siendo líder absoluto de la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica y goleando en la Copa Chile—, Ortiz se reunió con Aníbal Mosa para delinear los refuerzos, bajo la estricta consigna de no incorporar futbolistas “por buscar”.

En esa línea, el estratega argentino sinceró en conversación con Todos Somos Técnicos de TNT que las dudas hoy pasan por la portería y la zona de habilitación.

Alarma en el arco albo: La incertidumbre en torno a la recuperación de Fernando de Paul encendió las alertas en Pedrero, obligando a buscar un guardameta de peso competitivo. “No sabemos si De Paul va a regresar de la mejor manera o como estaba. Es una incertidumbre. Ahí es donde hago hincapié en que quizás es necesario traer un arquero”, lanzó el DT, pese al correcto nivel del juvenil Gabriel Maureira.

La urgencia de un creador: Con Claudio Aquino arrastrando complicaciones en su puesta a punto física, el DT evidenció la falta de variantes en la generación. “Claudio es un jugador diferente. Hoy Lautaro se está poniendo la casta de creador, pero no es creador, es desequilibrante”, analizó.

Fernando Ortiz reconoce contactos con Diego Valdés.

El teléfono rojo con Diego Valdés y la resurrección de Arturo Vidal

Fue en este escenario de buscar un habilitador de élite donde volvió a saltar a la palestra el nombre de Diego Valdés, figura a la que el estratega trasandino dirigió en su paso por el América de México. El “Tano” no esquivó el bulto y soltó la confesión que ilusiona a todo el pueblo colocolino: “Tengo diálogo con Diego porque tuve la relación del América y la sigo manteniendo”, dejando la mesa servida para una posible ofensiva de Blanco y Negro.

Publicidad

Por otra parte, el adiestrador abordó el tremendo renacer de Arturo Vidal, quien sepultó las críticas externas a punta de liderazgo y un despliegue soberbio en la cancha. Evitando profundizar en los rumores de un cortocircuito entre ambos, Ortiz desveló que tuvieron una conversación clave a solas —“fue una charla individual que va a quedar entre nosotros dos”— y le dejó la pelota dando botes al “King” para timbrar su continuidad en Macul: “Le quedan seis meses por delante. Ha hecho seis meses muy interesantes y va a depender de él”.

Para cerrar, el estratega valoró el crecimiento de las joyas de la cantera alba como Ulloa, Rojas, Rapán y el propio Maureira, aunque mandó un recado sobre la presión popular que se vive en Pedrero. “Los jóvenes ganan partidos y los grandes ganan campeonatos. Esto es Colo-Colo. Llevamos 10 puntos de ventaja y hay que ganar igual. Esa pasión está viva día a día”, cerró.