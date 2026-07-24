El representante del arquero caboverdiano Vozinha, que fue la sensación del Mundial 2026, confirmó los acercamientos con Colo Colo.

En Colo Colo siguen en la búsqueda de un nuevo arquero para el segundo semestre, donde volvió a tomar fuerza la opción de Vozinha, la gran revelación del Mundial 2026 que está sin club tras terminar su contrato con el GD Chaves de Portugal.

El portero de 40 años la rompió en la Copa del Mundo junto a la Selección de Cabo Verde, dando la sorpresa y alcanzando los dieciseisavos de final, siendo figura ante España y Argentina, que a la postre fueron los finalistas.

En redes sociales tuvo una explosión, pues actualmente está cerca de los 30 millones de seguidores en Instagram, que lo ha hecho muy apetecido por las marcas y llamando la atención de varios equipos.

En medio de los rumores que lo acercan al Cacique, su representante, Adilson Dos Santos, conversó con Radio ADN y confirmó los contactos, además de poner sobre la mesa lo que quiere el golero.

“Sí, con Colo Colo hablamos, una, dos o tres veces. Vozinha está a abierto para cualquier contratación. Su preocupación es encontrar un club que acredite su potencial, su talento, no solamente el Vozinha de la Copa del Mundo. Quiere un club que acredite que él es un gran jugador”, indicó.

El tremendo elogio del agente de Vozinha

Seguido, lanzó un tremendo elogio al club más ganador del fútbol chileno, comparándolo con una de las grandes academias de Europa: el Ajax de Países Bajos.

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“Colo Colo es un club especial, no es un club de tercera liga de Brasil. Yo estoy aquí en Holanda, Colo Colo es el Ajax de América del Sur”, lanzó Dos Santos.

“Es un gran orgullo que Colo Colo haya demostrado interés en Vozinha y está extremadamente contento para decir la verdad. Sería un gran momento para el currículum de Vozinha representar Colo Colo”, completó sobre el deseo del capitán caboverdiano.

Repsecto a su condición física pese a sus cuatro décadas, el agente aseguró que está en perfecta forma y sin lesiones a lo largo de carrera: “Su cuerpo es como un niño de 20 años, nunca ha tenido una lesión. Está preparado para cualquier equipo de Sudamérica”.

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En síntesis