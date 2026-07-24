Se aleja el gran anhelo de Fernando Ortiz y Aníbal Mosa en Colo Colo: Fue citado en su club

El Cacique todavía no tiene refuerzos en el Mercado de Fichajes y uno de sus grandes anhelos está citado para jugar en su club.

Se acabó la espera y este viernes en la noche Colo Colo saltará a la cancha del Estadio Monumental para enfrentar a Deportes Limache, compromiso válido por la Fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

El Cacique llega al duelo tras una inter temporada en Colombia donde derrotaron por 1-0 a Millonarios de Bogotá, encuentro que tuvo a un sólido Claudio Aquino que volvió a jugar y anotó el único tanto del compromiso.

El nado negativo para los albos llega en el Mercado de Fichajes, donde han sonado varios nombres, pero todavía no se concreta ninguno, siendo el más buscado por Fernando Ortiz, Diego Valdés quien milita en Vélez Sarsfield de Argentina.

Diego Valdés se aleja de Colo Colo. | Foto: Photosport

¿Revés para Colo Colo? Este viernes, el cuadro argentino enfrenta a Instituto de Córdoba por la liga trasandina y Diego Valdés está citado para jugar en lo que es una clara señal de que poco a poco se aleja del recinto de Pedrero.

Cabe mencionar que Fernando Ortiz conoce de cerca a Diego Valdés y está convencido que el ex América de México es la pieza clave que le falta a Colo Colo y que podría darle un salto de calidad al plantel.

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¿Llegará? El Cacique tiene tres semanas más para incorporar jugadores de cara al segundo semestre, donde buscarán asegurar lo antes posible el título de la Liga de Primera 2026 y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En síntesis

Colo Colo enfrenta esta noche a Deportes Limache por la Fecha 16 del torneo.

Claudio Aquino anotó el gol en el triunfo 1-0 de Colo Colo ante Millonarios.

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