El entrenador que todavía no renueva con Colo Colo se refirió a lo que espera del partido del jueves contra O'Higgins por la Copa Chile.

Este miércoles en Colo Colo tuvieron su última prtáctica para el partido de mañana contra O’Higgins de Rancagua pendiente por la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa Chile 2026.

El Cacique viene invicto en este torneo y llega como líder exclusivo del Grupo E, luego de ganar sus tres partidos, el último el lunes pasado por 3-0 ante Unión Española.

Hace dos semanas ya se vieron las caras con el Capo de Provincia con un triunfo agónico de los albos por 3-2 en el Estadio Monumental y ahora tienen la revancha en la Sexta Región.

Y en la antesala de este partido, dio unas breves declaraciones el entrenador Fernando Ortiz, quien se refirió a este duelo y cómo lo afrontarán.

“Tres victorias donde siempre nosotros intentamos buscar los puntos en sí, tanto de local o visitante somos un equipo que vamos a proponer y tratar de sacar una victoria. Lo hemos conseguido pero a la vez estamos lejos de clasificar y prepararemos el partido para seguir creciendo y seguir sumando que es lo más importante”, comenzó diciendo.

Fernando Ortiz dirigiéndose a las cuentas oficiales de Colo Colo. (Foto: Captura)

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Seguido, proifundizó en este compromiso con los celestes, dejando de lado la siferencia entre rivales de Primera División y Primera B que hay en cada uno de los grupos.

“Nosotros no visualizamos si es de Primera Dvisión o una categoría menor, siempre enfrentamos al rival con el respeto que semerece y tratando de buscar el resultado, sabiendo que O’Higgins de local juega muy bien y no viene muy bien en la sumatoria de puntos para clasificar, pero nosotros iremos con lo que yo considere mejor”, expuso.

Luego, el DT que todavía no renueva su contrato con Colo Colo, dejó algunas dudas respecto a cómo afrontará el partido del jueves.

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“No tengo bien claro lo que voy a presentar el día de mañana, péro lo que va a erntrar seguramente va a ser lo correcto y lo posible para sacar puntos”, finalizó.

¿A qué hora es el partido de O’Higgins vs. Colo Colo?

El partido entre el Capo de Provincia y el Cacique se disputa este jueves 2 de julio a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, válido por la segunda fecha del Grupo E en la Copa Chile.

En síntesis

2 de julio a las 20:30 horas : O’Higgins y Colo Colo jugarán en Rancagua.

: O’Higgins y Colo Colo jugarán en Rancagua. Fernando Ortiz : El DT de Colo Colo declaró tener dudas sobre la formación titular.

: El DT de Colo Colo declaró tener dudas sobre la formación titular. Líder invicto: Colo Colo encabeza el Grupo E con tres triunfos al hilo.