Los cibernautas albos perdieron rápidamente la paciencia con uno de los jugadores que fue titular en Colo Colo contra O'Higgins.

Este jueves Colo Colo visita a O’Higgins de Rancagua en partido pendiente por la segunda fecha del Grupo E en la Copa Chile 2026, donde al término del primer tiempo el Cacique cae por 2-0 ante el Capo de Provincia.

En una fría noche en el Estadio El Teniente, el cuadro popular no ha podido replicar la extraordinaria campaña que venían hilando en este torneo, donde llegaban invictos y como líderes de esta zona.

El entrenador Fernando Ortiz quiso rotar en esta jornada, sumado a las siete bajas que tenía para este compromiso. Todo esto hizo ver muy mal a los albos en los primeros 45 minutos.

Pero quien se llevó la mayor parte de las críticas fue el futbolista Erick Wiemberg, a quien le tocó jugar como central por el lado izquierdo, haciendo dupla con Javier Méndez.

En redes sociales su apellido se convirtió en tendencia a la hora del partido, pues los hinchas colocolinos perdieron la paciencia rápidamente con su actuación en la Sexta Región, dedicándole duros mensajes en X (ex Twitter).

Tales como, “Wiemberg pidiendo a gritos que lo saquen”, “Siempre juega para el equipo rival”, “Sáquenlo o nos comeremos una goleada”, “Es lo más malo de Colo Colo”, entre otros comentarios.

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Los fanáticos albos sacaron al pizarrón al valdiviano principalmente por un fallo defensivo en los 14 minutos, que terminó en la apertura de la cuenta de Francisco González para los celestes.

Mientras que en el segundo tanto de Thiago Vecino también estuvo flojo en la marca, cuando le tocó comandar la defensa aérea ante el cabezazo del uruguayo.

Revisa algunos de los comentarios a continuación:

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En síntesis