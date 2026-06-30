DT de Alemania ningunea a Paraguay y enfurece a toda Sudamérica tras sus dichos: Esto fue lo que dijo

Paraguay logró el día de ayer su gesta más épica en la historia de los mundiales, toda vez que aguantó un partido increíble ante Alemania y se terminó llevando la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 en los lanzamientos penales.

La eliminación del cuadro teutón marca la tercera seguida en citas mundialistas, donde no ha podido replicar lo hecho en Brasil 2014 y ha perdido su estatus de ‘potencia’ según reconoció su propio técnico, Julian Nagelsmann.

El DT, incluso, dijo lo anterior ninguneando a Paraguay y su épica clasificación: “Esta es la tercera eliminación consecutiva, por lo que ya no somos parte de los equipos de primer nivel. Si te elimina Paraguay, no somos un equipo de primer nivel”, dijo.

Alemania nuevamente fuera de un Mundial. | Foto: Getty Images

“Estoy muy decepcionado. Sé que mucha gente quiere que me vaya, pero me encantaría seguir si la DFB (Federación Alemana de fútbol) me quiere. Le daré mis argumentos a las autoridades”, complementó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Paraguay representó de buena manera a Sudamérica y se instaló en los octavos de final de la Copa del Mundo, donde ahora espera por el ganador de la llave entre Francia y Suecia que se disputa esta tarde en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

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En síntesis

Paraguay eliminó a Alemania por penales clasificando a octavos del Mundial de Norteamérica 2026.

El director técnico Julian Nagelsmann reconoció la crisis de Alemania tras la eliminación mundialista.

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