El único perjudicado en el arco de Colo Colo tras la oficialización de Vozinha

Con la llegada del caboverdiano a Colo Colo, se mueve el mapa de arqueros en Macul ¿Quién es el gran damnificado?

Colo Colo dio uno de los grandes golpes del mercado de fichajes al confirmar la contratación de Vozinha, arquero de Cabo Verde que fue una de las grandes figuras del Mundial 2026 y que incluso integró el once ideal de la FIFA tras su brillante actuación en la cita planetaria.

El experimentado guardameta de 40 años llegará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos y luego firmar su contrato con el “Cacique”. En Macul la intención es clara: que se convierta en el nuevo dueño del arco para afrontar la segunda rueda de la Liga de Primera y encaminar el título.

MIAMI GARDENS, FLORIDA – JULY 03: (EDITOR’S NOTE: Image was captured using a remote camera inside of the goal.) Vozinha #1 of Cabo Verde makes a save during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 03, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

La contratación del golero africano con pasado en la segunda división de Portugal responde a la necesidad que tenía el cuerpo técnico de reforzar esa posición. La grave lesión de Fernando De Paul obligó a Fernando Ortiz a recurrir al juvenil Gabriel Maureira, quien no logró convencer con sus actuaciones, acelerando la búsqueda de un arquero de jerarquía.

La irrupción de Vozinha en el Mundial 2026 terminó por convencer a la dirigencia de Blanco y Negro de apostar por uno de los nombres que brilló con luces propias en la Copa del Mundo.

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El gran perjudicado en Colo Colo con la llegada de Vozinha

Sin embargo, el arribo de Vozinha también deja un damnificado dentro del plantel. Se trata de Eduardo Villanueva, quien había escalado al puesto de segundo arquero tras la lesión del “Tuto” De Paul. Con la llegada de Vozinha, el joven portero pasará a ser la tercera alternativa y, una vez que De Paul reciba el alta médica, podría quedar aún más relegado.

Ese escenario abre la puerta a una posible salida a préstamo de Villanueva para sumar minutos y continuar con su desarrollo. Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en Vozinha, quien buscará trasladar a Colo Colo el gran nivel que lo llevó a convertirse en el mejor arquero del Mundial 2026.

Eduardo Villanueva, quedará relegado tras la llegada de Vozinha a Colo Colo.

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En resumen…