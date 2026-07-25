Uno de los jugadores titulares para el entrenador Daniel Garnero está siendo muy criticado por los hinchas de Universidad Católica.

Este sábado Universidad Católica volvió al ruedo de la Liga de Primera 2026 recibiendo a Deportes La Serena en el Claro Arena, por la fecha 16 en el inicio de la segunda rueda.

Los Cruzados buscan acortar distancia con el líder Colo Colo, por lo que necesitaban ganar este partido para volver a quedar a 10 puntos del Cacique.

Al nuevo recinto deportivo de la UC llegaron cerca de 15 mil espectadores, quienes apoyaron a su equipo pese al frío en la precordillera de Santiago.

Mientras que otros vieron el partido desde la comodidad de su hogar y lo comentaron en redes sociales, donde varios apuntaron contra una de los jugadores titulares para el entrenador Daniel Garnero.

Se trata del atacante Cristián Cuevas, que fue blanco de críticas por su desempeño esta jornada, habiendo un divorcio desde la parcialidad de La Franja con el ‘Cimbi’.

Los cibernautas cruzados sacaron a colación la suplencia de Matías Palavecino, señalando que Cuevas junto a Fernando Zuqui no es una dupla productiva en el mediocampo.

Publicidad

“No puedo creer que Cuevas sea más que Palavecino”; “Cuevas desordenado”; “Altamente odiable el Cimbi Cuevas”; “Odio la dupla Cimbi-Zuqui, dos jugadores que se complementan cero”, fueron parte de los comentarios en X.

Revisa a continuación algunos comentarios:

Publicidad

En síntesis

Universidad Católica vs La Serena: partido disputado por la fecha 16 en 2026.

partido disputado por la fecha 16 en 2026. 15 mil espectadores: asistieron al encuentro deportivo en el recinto Claro Arena.

asistieron al encuentro deportivo en el recinto Claro Arena. Cristián Cuevas: fue mediocampista titular en el esquema del entrenador Daniel Garnero.