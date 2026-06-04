“Sigue con molestias”: El jugador de Colo Colo que no llegaría para el partido frente a Huachipato

El Cacique debe viajar a Talcahuano por la Copa de la Liga y un alto precio del plantel está en serias dudas para el compromiso.

Colo Colo tiene la mente puesta en su próximo compromiso por la Copa de la Liga 2026, el cual será ante Huachipato el domingo y sólo tendrá relevancia si Deportes Concepción le roba puntos a Coquimbo Unido en el sur del país.

En caso de que el cuadro pirata se imponga a los lilas en el Estadio Ester Roa, el encuentro entre albos y acereros no tendrá ninguna relevancia ya que Coquimbo Unido se encontraría clasificado a las semifinales del torneo.

Fernando Ortiz tiene varias bajas para el compromiso: Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez están con La Roja en Europa, mientras que Gabriel Maureira está con la Sub 20 y tampoco podrá viajar a Talcahuano.

No pasa nada con Claudio Aquino. | Foto: Photosport

Según reportó Cooperativa, uno que se podría sumar a esos tres jugadores es Claudio Aquino, quien todavía no estaría del todo recuperado de sus dolencias: “A Claudio Aquino le ha costado y sigue con molestias en su rodilla izquierda”, avisaron en el citado medio.

Cabe recordar que la última aparición de Claudio Aquino con Colo Colo fue viniendo desde el banco en el clásico ante Universidad Católica, donde se le vio extremadamente poco fino e indeciso en la toma de decisiones.

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Así las cosas, Colo Colo tendrá que afrontar el partido frente a Huachipato con varios jugadores menos y con un ojo puesto en lo que suceda el viernes entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Huachipato el domingo por la Copa de la Liga 2026.

Coquimbo Unido clasifica a semifinales si vence el viernes a Deportes Concepción.

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