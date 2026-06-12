“Es lo que necesita Colo Colo”: Gonzalo Jara menciona con nombre y apellido el refuerzo ideal para el Cacique

El ex jugador de los albos hace eco de un nombre que suena en Macul y asegura que está pintado para Colo Colo.

Colo Colo tendrá hoy día su último entrenamiento antes del partido ante Cobresal, el cual se llevará a cabo este sábado 13 de junio en el Estadio Monumental y es válido por la Fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

Una vez concluida la primera rueda de la Liga de Primera, Fernando Ortiz se sentará a hablar con Aníbal Mosa sobre los posibles refuerzos que pueden llegar al Cacique pensando en un exigente segundo semestre.

En esa línea, fue Gonzalo Jara quien en Pelota Parada de TNT Sports mencionó con nombre y apellido al refuerzo que está pintado para los albos: “Lo de Valdés (Diego) es el jugador que Colo Colo hoy día necesita; interior, que puede jugar atrás del 9”, dijo.

Gonzalo Jara quiere ver a Diego Valdés en Colo Colo. | Foto: Photosport

Para el bicampeón de América con la Selección Chilena en 2015-2016, el ahora jugador de Vélez Sarsfield se adecúa a lo que busca Ortiz: “Diego Valdés es lo que más se acomoda a las necesidades que tiene hoy día”, agregó.

Cabe mencionar que Diego Valdés tiene contrato con Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2027, por lo que sacarlo del cuadro argentino no será una tratativa nada fácil para el Cacique que ya piensa en copas internacionales para el 2027.

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Así las cosas, las próximas semanas serán claves para ver si Aníbal Mosa puede destrabar la situación del ex seleccionado nacional y, de esa manera, lograr un verdadero golpe en el Mercado de Fichajes.

En síntesis

Colo Colo enfrenta este sábado 13 de junio a Cobresal en el Estadio Monumental.

El volante Diego Valdés tiene contrato vigente con Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2027.

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